أشرف زكي: رجاء الجداوي قرأت خبر وفاتها.. "المرض مش تاعبها"

طمأن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الجمهور على الحالة الصحية للفنانة القديرة رجاء الجداوي، بعد الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، قائلا: "الحمد لله هي كويسة ومستقرة، وكل الإشاعات اللي بتتقال للأسف غير صحيحة"، مطالبا الجمهور بالدعاء لها.

وأضاف "زكي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة ON، وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أن الفنانة دلال عبدالعزيز طالبت الجميع بالصلاة ركعتين لطلب الشفاء من الله سبحانه وتعالى لرجاء الجداوي، متابعا: "حالتها مستقرة وحرارتها بتطلع شوية وبتنزل شوية، هي مازالت بتتعالج وفي مستشفى العزل"، موضحا أنه هو من طلب منها تسجيل مقطع صوتي، ليطمئن الجمهور.

وأشار إلى أنه يتواصل دائما مع ابنتها "أميرة"، "بعد تسجيلها المقطع الصوتي، متواصلتش مع الفنانة رجاء بعدها، بكلم المستشفى والدكتور بيقولي أنها نايمة، مش بحب أرهقها، مدام رجاء مش تاعبها المرض، لكن تاعبها الحالة النفسية والمعنوية".

وتابع: "خبر وفاتها قرأته بنفسها وهي عايشة، وقالت لي على الخبر، خاصة أنها تأثرت بوفاة الفنان الكبير حسن حسني، هي بتابع كل حاجة وتليفونها معاها".