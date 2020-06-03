طارق الشناوي: رجاء الجداوي فنانة ملتزمة وتربطني بها صداقة عميقة

أعرب الناقد الفني طارق الشناوي، أمنياته بالشفاء العاجل للفنانة رجاء الجداوي، مؤكدا أنهما تربطهما صداقة قوية.

وأضاف الشناوي، في تصريحات لـ"الوطن"، أنا ورجاء الجداوي تربطنا صداقة، وعمق هذه الصداقة يرجع إلى تحية كاريوكا، لأنني كنت قريب الصلة بتحية كاريوكا، وأقرب واحد في جيلي لها، رجاء كانت جزء من حياة تحية كاريوكا.

وأوضح: رجاء نموذج للفنان الملتزم، وكانت عارضة أزياء، وذات حالة خاصة، لدرجة إن سوسن بدر قالت لي مرة إن والد سوسن كان رافض دخولها التمثيل، لكن عندما وجد عارضة أزياء وممثلة مثل رجاء الجداوي، قال: "ياريت بنتي تصبح مثلها"، فهي كانت نموذج للفتاة في الستينيات والسبعينيات، لما ينبغي أن تكون عليه، من حضور وجمال ولياقة، وكل هذا كان متوفر في رجاء الجداوي.

وأكد أن رجاء الجداوي منذ البداية مع دعاء الكروان، وهذا كان نهاية الخمسينيات، كانت موجودة في الساحة الفنية، لها مشوار كبير مع عادل إمام في السينما والمسرح والأعمال الدرامية، ودائمًا لها بريق وإشعاع خاص، ومساهمتها في البرامج وحلها لبعض القضايا الاجتماعية، بسبب أن لديها دائمًا رؤية صائبة كأنسان.