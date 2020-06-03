لماذا طالبت رجاء الجداوي زوجها بالتراجع عن الزيجة قبل إتمامها بـ5 دقائق؟

كشفت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، كواليس زواجها من الكابتن حسن مختار، حارس مرمى الإسماعيلي والمنتخب الوطني الأسبق، والتي امتدت لـ 46 عاما، وأثمرت عن إنجابهما لابنتهما الوحيدة أميرة.

وسردت الجداوي تفاصيل هذه الزيجة عند استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية CBC قائلة: الزيجة تمت بسرعة بالغة، فقد خطبني في الطائرة أثناء عودتنا من إحدى الدول، وتزوجني بعدها بـ 6 أيام فقط.

وروت الفنانة موقفاً طريفاً حدث قبل عقد قرانهما بخمس دقائق قائلة: "وجدت حسن يتصبب عرقا ويشعر برعب بالغ، فقلت له: إحنا لسه فيها إوعى تكون متوتر، حيث دخل المأذون حينها وقام بكتب الكتاب وعشت أحلى سنوات عمري معه".

وكانت الجداوي قد أصيبت بفيروس "كورونا" المستجد، قبل أيام، وتم نقلها إلى مستشفي العزل بمحافظة الإسماعيلية لتلقي العلاج، إلا أن حالتها تدهورت خلال الساعات الماضية، وقرر الأطباء إيداعها غرفة العناية المركزة لمتابعة حالتها بشكل دقيق.

ونفت أميرة، ابنة الجداوي، ما تردد عن فقدان والدتها للوعي، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، حيث كتبت: "أمي في الرعاية المركزة صح بس لم تفقد الوعي، بقول أهو للمرة الثانية، ادعولها بالشفا هي وكل مريض".

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة دعاء للفنانة الكبيرة بتجاوز أزمتها الصحية بسلام.