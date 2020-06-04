الأرصاد تحذر من الشبورة اليوم.. وتؤكد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس اليوم الخميس، ارتفاعا فى درجات الحرارة، وأن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، مع نزول شبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما توقع الخبراء، أن تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة، وتوقع الخبراء، أن يسود طقس مائل للبرودة خلال الليل على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وأن يكون الطقس مائل للبرودة.

وتوقع الخبراء، أن يشهد شمال وجنوب الصعيد، طقس مائل للبرودة، وأن يكون هناك نشاط للرياح على خليج السويس، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وعن درجات الحرارة، المتوقعه اليوم الخميس، بالقاهرة، العظمى هي 34 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى27 والصغرى 19، ومطروح العظمى 25 والصغرى 16، وسوهاج العظمى 42 والصغرى 25، وقنا العظمى 42 والصغرى 26، والأقصر العظمى 42، والصغرى 25، وأسوان العظمى 42 والصغرى 27.