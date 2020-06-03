نقيب الممثلين: الإخوان نشروا إشاعة وفاة رجاء الجداوي.. خافوا الله

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن أعداء مصر هم من نشروا إشاعات وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، قائلا: "القنوات اللي في تركيا وقطر والإخوان المسلمين، بيعملوا أي شوشرة وبيقولوا يارب تموت".

وأضاف "زكي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة ON، وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة، "فيه مصري وشارب من نيلها، يقول على مصري بغض النظر كونه فنان أو صحفي أو إعلامي يارب يموت؟ احنا فيه دول مترببصة بينا وكارهانا ومش حبانا".

وتابع: "خبر الوفاة اتنشر تاني النهاردة، وطلعت نفيت، الحمد لله، كنت النهاردة متاح وموجود ورديت على أول تليفون جالي، الدقيقة تفرق هنا، وكنت لسة قافل مع دكتور المستشفى، بقول لكل اللي بيطلع إشاعات، اتقوا ربنا وحسبي الله ونعم الوكيل فيه، مفيش حد كبير على المرض والموت، ربنا بس اللي كبير، خافوا من ربنا".