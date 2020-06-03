لجنة كورونا تحذر من بروتوكولات علاج للفيروس منشورة عبر "فيس بوك"

حذر الدكتور حسام حسني رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، من الحصول على بروتوكولات علاجبة لفيروس كورونا، من على شبكة الانترنت.

وقال حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن كل دواء عبارة عن مادة سامة، وأن المريض يحصل على الدواء للحصول على المنفعة من هذا السم.

وأوضح حسني، أن بروتوكولات العلاج، تضعها اللجنة العلمية المكلفة من وزارة الصحة، التي تتطلع على كل الأبحاث والتجارب العلمية، التي أجرتها الدول في تعاملها مع المرض.

وشدد حسني، على خطورة تناول المريض أدوية تم وصفها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الطبيب فقط هو الذي يصف العلاج للمرضى، وليس المريض من تلقاء نفسه.