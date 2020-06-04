محافظ دمياط تجري جولة بمدينة رأس البر وتوجه بتغطية بالوعات الصرف

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة تفقدية بمدينة رأس البر، رافقها خلالها اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، واللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية بالمدينة.

واستهلت الجولة، بتفقد الأعمال النهائية الجاري تنفيذها بالسوق الحضاري بشارع النيل، الذى يتضمن 5 باكيات بإجمالى 192 وحدة، تشتمل على دورات مياه وكافيتريا، بالإضافة إلى الجزء الإداري، إذ تابعت أعمال تركيب بلاطات الانترلوك، وتوصيل الكهرباء والإنارة للمحلات والممرات، وكذلك ترميم السور المجاور للسوق ورفع كفاءته.

كما تابعت، أعمال رصف الطريق المقابل له، ووجهت بتغطية بالوعات صرف مياه الأمطار، وترقيم المحال، مؤكدة على سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال.

وذكرت أن هذا السوق، يعد نقلة حضارية كبيرة لشارع النيل وللمدينة بأكملها، حيث كانت تضج تلك المنطقة بأشكال متعددة من التعديات والباعة الجائلين، لافتة إلى أنه سيتم افتتاح السوق قريبا، فور تسكين الوحدات، وفقا للخطة الموضوعة مسبقا.