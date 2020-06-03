وزيرة التضامن: ندرس فتح الحضانات المرخصة بعد أسبوعين

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، موعد الفتح التدريجي للحضانات المُرخصة في مصر، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحة أن هناك رؤية يجري فيها دمج الواقع مع الاحتياجات، بحيث يجري اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة من أجل التعايش مع الفيروس، نظرًا لعدم وجود موعد معين لانتهائه.

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر" ، أن مصر دائما ما تنظر لتجارب الدول الأخرى في مجابهة فيروس كورونا، وتنظر لإجراءات تلك الدول الاحترازية وتأخذ ما يُناسبها منها.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه قد يجري فتح الحضانات المرخصة بعد أسبوعين من الآن، حال إيجاد وتنفيذ السبل الاحترازية والنظافة اللازمة، أما إذا ساءت الأوضاع بسبب فيروس كورونا المستجد، فسيجري تأجيل القرار.