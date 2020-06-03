نجل أرملة حسن حسني: وصى الناس لما تفتكره تبتسم.. وقال "البسمة صدقة"

قالت ماجدة حميدة، أرملة الفنان الراحل حسن حسني، والتي كانت ثالث زوجاته، إنه لم يكن يحب مشاهدة أعماله: "مكنش بيرضى يتفرج على شغله أبدا، وكان بيقولنا أنتو شوفوا وقولوا الدور حلو ولا وحش، وتعالوا قولولي، ولو اتفرج على أي مسلسل أجنبي أو مسلسل هو مش فيه كان بيبقى ناقد كبير جدا".

وأضافت "حميدة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على شاشة "النهار"، أن الشيء الوحيد الذي كان يحزن حسن حسني، هو عدم الوفاء والغدر.

فيما قال مصطفى، نجل أرملة الفنان حسن حسني، إنه يعمل كمدير تصوير منذ 12 سنة، ويحب مهنته ولا ينو تغييرها: "بحب مهنتي جدا، ومصر ولادة في تلك المهنة، وأنا اتشرفت من وأنا عندي 10 سنين وشاءت الظروف الحلوة أن يكون الفنان حسن حسني، والدي الروحي اللي رباني، ويكون والدي الفعلي المخرج الراحل أشرف فهمي، وهما اسمين تقال جدا على كتافي".

واستكمل مصطفى: "لما جيت أدخل معهد السينما حسن حسني، قالي أحلى جملة في الدنيا، قالي إنت ولا أشرف فهمي ولا حسن حسني، قالي حقق نفسك وذاتك وحب اللي انت بتعمله.. الراجل ده إدى درس للناس كلها بقلبه، واتربيت أنا وأختي إنجي بي ولاده وفي بيته، وعمرنا ما حسينا بفرق، وخلاني أقوله بابا من قلبي من غير ما يطلبها".

وتابع مصطفى: "حصلت قعدة بيني وبين حسن حسني، قبل وفاته بيوم، وقالي عاوز الناس تفتكرني ببسمة، لأن البسمة صدقة.. خلينا نفتكره ونبتسم".