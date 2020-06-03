أرملته: عزاء حسن حسني كان في كل بيت بمصر

قالت ماجدة حميدة، أرملة الفنان الراحل حسن حسني، وزوجته الثالثة، إن عزاء الفنان حسن حسني في كل بيت بمصر والوطن العربي، مؤكدة أن الراحل كان إنسان قلبه كبير جدا، وحياته كانت ملخصها في منزله، وكان يحب منزله، ويحب أنشطة المنزل للغاية، وكان يقوم بها بنفسه.

وأضافت حميدة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على شاشة "النهار"، أن الفنان حسن حسني كان نشيط جدا بالمنزل، وكان يهتم بتفاصيل المنزل "كان بيعمل كل حاجة في البيت.. وكان ينهي تصويره وعمله ويرجع لمنزله سريعا".

وتابعت: "حسن حسني كان ديمقراطي في المنزل، ويعامل أبناءه بلطف، وكان يقول حاسس إنهم ملتصقين بيا، وكان يوم يجمع أولاده من زوجته الأولى وأولادي يومي الخميس والجمعة، لدرجة إني مبقتش عارفة ولادي من ولاده من لمة العيلة".