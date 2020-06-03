"مكافحة العدوى": مراوح السقف والتكييفات المركزية تنشر عدوى كورونا

أكد الدكتور إيهاب عطية، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، أن التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة أفضل طرق الوقاية من كورونا.

وحذر "عطية" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، من مروحة السقف، مشيرًا إلى أن مروحة السقف تسهم في نشر الهواء الملوث داخل الغرف، وتزيد من احتمالية الإصابة بكورونا، ناصحًا بالتهوية الطبيعية في الأماكن المغلقة التي بها تكييفات مركزية للوقاية من الإصابة بكورونا.

ونصح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، بارتداء الكمامة بشكل دائم في كل الأماكن التي بها تكييفات مركزية، لافتا إلى أن غسل اليدين باستمرار أفضل وسيلة لمنع انتقال عدوى كورونا.

وأشار "عطية" إلى ضرورة خلع الحذاء خارج المنزل، حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا.