جبر: طهرنا مقرات الصحف بالتعاون مع الصحة.. وأدعو رجال الأعمال للتبرع

أعرب الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن تفاؤله بتراجع إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، أمس واليوم، موضحًا أنه تم تطهير المؤسسات الصحفية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، كما أن المؤسسات الصحفية، تعاقدت مع عدة جهات للحصول على كمامات بأسعار مقبولة.

وأضاف "جبر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أنه تم وضع بدائل للمؤسسات التي أغلقت مؤقتًا بسبب فيروس كورونا، كي تستمر عملية الطبع، كما ذكر أن الزميل بصحيفة الجمهورية الذي توفي بكورونا في المستشفى، لم يحدث معه إهمال.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن الزميل المتوفى بالجمهورية، تأخر إلى حد ما في الإبلاغ، وتم توفير رعاية صحية عاجلة له، فضلا عن أن كل الحالات التي ظهرت بدار الهلال، تلفت العلاج اللازم، مستنكرا نشر الشائعات حول الإصابات بفيروس كورونا، في الوسط الصحفي.

وأوضح أنه يفكر حاليا في تدشين جروب موحد للمؤسسات الصحفية، للتواصل حال شعور أي صحفي بأعراض كورونا، مؤكدًا أن هناك تواصل بين الهيئة الوطنية للصحافة، ونقابة الصحفيين، بشأن إصابات كورونا، كما أن سلطة الهيئة الوطنية للصحافة، تقتصر على الصحف القومية ولا تتوغل على سلطات أخرى.

ودعا جبر رجال الأعمال والزملاء الصحفيين إلى التبرع لصندوق نقابة الصحفيين المخصص لعلاج المصابين بكورونا.