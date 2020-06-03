وزيرة التضامن: جار إنشاء 1350 حضانة جديدة بالتعاون مع 27 جمعية أهلية

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها شهدت توقيع برتوكولات تعاون بين الوزارة وعددًا من الجمعيات الأهلية، لتطوير دور حضانات الأطفال، موضحة أنه التوازي مع الحفاظ على أمان وسلامة الأطفال، لا يمكن أن نوقف عجلة التنمية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، لأن ذلك يؤخر من تنفيذ الخطط التي تقوم عليها الوزارة والمكلفة بها.

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن مرحلة الطفولة المبكرة مهمة جدًا لوزارة التضامن، فالحضانات تُعد استثمار في البشر والأطفال بشكل خاص، مؤكدة أن عدد الحضانات التي تم تطويرها خلال العامين الماضيين، وصل عددهم 550 حضانة، كما أن مؤشرات مصر في إلحاق الأطفال بالحضانات ضعيف جدا، بالنسبة للمؤشرات اللي احنا المفروض نكون عليها، على حد قولها.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن البرتوكولات التي تم التوقيع معها أمس كانت مع 6 جمعيات أهلية كبرى، فضلًا عن 21 جمعية آخرين على مستوى القرى والمراكز، وتم تدشين عمل وافتتاح 1350 حضانة جديدة، فضلًا عن تدريب الأخصائيين، مؤكدة أن عدد الحضانات الموجودة في مصر يتجاوز 18 ألف حضانة، ولكن المُسجل والمرخص من قبل الوزارة أقل من ذلك بكثير جدًا، "إحنا بنحاول نعمل حضانات جديدة نأمن فيها ولادنا".