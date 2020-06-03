مصادر: إعلان آليات استعادة قيمة حجز الحجر الصحي للعائدين خلال ساعات

علمت "الوطن"، من مصادرها، أن لجنة العالقين المشكلة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة، آليات استعادة قيمة حجز الفنادق، لقضاء مدة 7 أيام كحجر صحي، لجميع العائدين الى أرض الوطن، وذلك عقب الإعلان عن القرار الصادر من وزارة الصحة والسكان، بشأن إلغاء مدة الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج، ليصبح حجر منزلي، بدلا من الحجر بأحد الفنادق أو المدن الجامعية.

وعلمت "الوطن"، أنه سيتم عقد اجتماع تنسيقي بمقر وزارة الطيران المدني، لمناقشة آلية إنهاء إجراءت خروج المصريين الموجودين في مرسى علم، لقضاء فترة الحجر الصحي قبل العودة لمنازلهم، وكذلك الآلية التي سيتم بها رد المبالغ المالية المستحقة لهم بعد قرار الإلغاء، والمبلغ الإجمالي الذي تم تحصيله منهم، من شركات الطيران مقابل الإقامة لمدة 7 أيام، وذلك بعد إلغاء مدة الحجر الصحي.

وأضافت المصادر، سيتم تحديد آليات وضوابط محددة للاسترداد النقدي للمبالغ المدفوعة، وموعد صرفها في أقرب وقت ممكن.

كانت اللجنه المشتركة، وافقت خلال اجتماعها لإعادة فرق قيمة مدة الحجر من 14 يوما إلى 7 أيام، على ضرورة التنسيق بين شركتي الطيران (مصر للطيران وأير كايرو) والفنادق، لتحديد مواعيد رحلات المغادرة للركاب والعمل على إنهاء إجراءت سفرهم قبل موعد الرحلات بوقت كاف، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة بعد إجراء التحاليل اللازمة.

وكانت اللجنة المشتركة، وجهت خلال تخفيض مدة الحجر الصحي من 14 يوم إلى 7 أيام، بضرورة توجه المواطنين أصحاب المبالغ المالية المدفوعه ان يستردوها من خلال، قيام إدارة الفندق بإعطاء الشخص الذي استوفي مدة الحجر الصحي خطاب مختوم وموقع من إدارة الفندق بعدد الليالي التي قضاها بالفندق حتى يتمكن من استرداد فرق المبالغ من شركة الطيران.

وبالنسبة لركاب مصر للطيران: يقوم الراكب بإرسال بريد الكتروني للشركة على sales_finance@egyptair.com وستقوم الشركة من جانبها بإرسال وثيقة للركاب بالمبلغ المتبقي له يستطيع صرفه من أحد مكاتب مصر للطيران، أو يتوجه مباشرة الى احد مكاتب مصر للطيران بالخطاب المختوم من الفندق.

وبالنسبة لركاب شركة أير كايرو: يقوم الراكب بالدخول على موقع الشركة flyaircairo.com ثم ملئ Refund Form، او الاتصال برقم 26955555، او التوجه لمقر شركة أير كايرو (6 شارع الصفا، مساكن شيراتون) بالخطاب المختوم من الفندق، وستقوم شركة الطيران (مصر للطيران او اير كايرو) برد المبالغ المستحقة خلال 14 يوم عمل من تاريخ مغادرة الفندق.

وكان الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، أعلن مساء أمس، توقعه بإلغاء الحجر الصحي لمدة 7 أيام، واستبدالة بالحجر الصحى المنزلي.