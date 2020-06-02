عنبة: جاهزين لاستقبال الرحلات.. وقرار عودة الطيران ملك مصر فقط

أكد الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، أن مصر جاهزة لاستقبال رحلات الطيران من مختلف دول العالم.

وقال عنبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن مطارات مصر جاهزة، وإنه لا يستطيع أحد أن يجبر مصر على استقبال الرحلات وفتح المطارات، مشددًا على أن الولاية الأساسية في فتح المطارات واستقبال الرحلات ترجع لمصر بالكامل.

وتحدث عنبة عن الإجراءات الجديدة المنتظر تطبيقها في المطارات، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق التباعد الجسدي عند مناطق الجوازات وغيرها من أماكن التجمعات.

وأوضح عنبة أن الرحلات الطويلة سيكون لها إجراءات خاصة، مستبعدًا ما تردد عن أن يترك بين كل راكب وراكب كرسي فارغ، مشيرًا إلى أن الرحلات الطويلة سيتم ترك الصفوف الثلاثة الأخيرة فارغة من أجل نقل أي راكب لها حال شعوره بأعراض مرضية.

وشدد عنبة على أن طواقم الضيافة ستلتزم بالكمامة والإجراءات الوقائية كاملة، وستطبق التباعد الجسدي مع الركاب لافتًا أنه سيتم منح الركاب علب طعام بدلا من الوجبات التي كان يتم صرفها، وذلك من أجل تقليل الاحتكاك بين الركاب وطواقم الضيافة.