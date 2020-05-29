عمرو أديب: مصر ممكن تفتح الطيران أول يوليو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن معدل العدوى في المكان المغلق يعادل 20 مرة ضعف المكان المفتوح، مشددًا على أهمية التباعد الاجتماعي واتدراء الكمامات.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر": "الناس هناك في العالم معندهاش اختراع مش عندنا، هم حاجتين، تباعد اجتماعي وكمامة، دي سلوكيات مفيهاش هزار، والعالم كله معتمد على الإنسان، لا أحد يعتمد على حكومة أو إنسان".

وتابع: "ومصر ممكن تفتح الطيران في أول يوليو، وهتكون الدول اتعلمت وجربت الأدوية واتعاملت مع الحالات المصابة".

وأردف: "العالم بيعتمد على كل مواطن يشيل شيلته، كل مواطن وربه، المواطن يحافظ على نفسه، و في سويسرا قرروا إن يكون في تجمعات لـ300 شخص".