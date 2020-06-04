"الصحة" توضح دلالة أرقام الإصابة بكورونا وعلاقتها بانحسار الفيروس

قال الدكتور محمد عبدالفتاح وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، والمشرف على إدارة مكافحة الأمراض المعدية، إن المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا، تتراجع عدد الحالات بها، مع تراجع العدد الإجمالي للحالات.

وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على شاشة "mbc مصر"، أن أرقام ومؤشرات كورونا حاليا، تبشر أننا قد نكون في فترة الثبات، "نقول إننا في مرحلة الثبات قبل التراجع وإنحصار الجائحة، تكون بناءً على أرقام يتم عرضها ودراستها مع الإجراءات الوقائية الخاصة بهذه المرحلة".

وتابع عبدالفتاح، أن هناك طرفين لمعادلة الأزمة، وهي الحالات المصابة التي تقوم وزارة الصحة بالتعامل معها وعلاجها، ومتابعة المخالطين وإنحصار الانتشار المجتمعي للمرض، ومنع دائرة العدوى، وتقليل الإصابات الجديدة، وطرفي المعادلة لابد أن تطغى إحداهما على الأخرى.