وزيرة البيئة: تعقيم وفرم وحرق المخلفات الطبية بمستشفيات علاج كورونا

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، أن الوزارة وفرت الحماية الصحية للعاملين في جمع القمامة، من أجل حمايتهم من النفايات الضارة، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقالت "فؤاد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الوزارة قامت بتعيين مسؤول عن النفايات في كل مستشفى تعالج مرضى فيروس كورونا، لديه خطة واضحة يعمل بها مع لجنة النفايات الطبية بهذه المستشفيات.

وشددت وزيرة البيئة، على أنه يجري تعقيم وفرم المخلفات الطبية، أو حرقها وفق خطة معدة ومحكمة بضوابط صحية مشددة.