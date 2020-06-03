لجنة كورونا: التمسك باستخدام هيدروكسي كلوروكين أثبت عظمة الطبيب المصري

أكد الدكتور حسام حسني رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، ثقته في الأطباء المصريين، وأنهم من أعظم الأطباء في العالم.

وقال حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن عدد من دول العالم، توقفت عن استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج مرضى فيروس كورونا، وأن مصر أعلنت أنها لن تتوقف عن استخدامه، نظرًا لتحقيقه نتائج طبية.

وأشار حسني، إلى أن منظمة الصحة العالمية بعدما اعلنت أنه يسبب أعراض جانبية تراجعت، وأعلنت استمرار استخدامه في تجارب علاج المرضى، لافتًا إلى أن الأطباء المصريين كانوا قرروا استخدامه، ورفضوا منعه كما فعلت بعض الدول، وتبين أن الأطباء المصريين على صواب، مجددًا ثقته في الطبيب المصري وفي وزارة الصحة المصرية، وفي إدارة الأزمة على مستوى الدولة ككل.

وأكد حسني، أن خبرة الأطباء المصريين زادت في التعامل مع المرض وازدادت خبرتهم في الالتزام بالأدوات الوقائية والأجهزة الوقائية وإدارة الأزمة.

وعن عقار ريمديسيفير، أكد حسني أنه على وصول لمصر، وأنه سيتم استخدامه للحالات الشديدة والحرجة، من مصابي فيروس كورونا.

وشدد حسني، على نجاح تجربة العلاج ببلازما المرضى، مناشدا المتعافين من فيروس كورونا، أن يتوجهوا لبنك الدم بعد 14 يوم من شفائهم، لتبرعهم بالبلازما لمرضى فيروس كورونا ليتعافوا هم أيضًا.