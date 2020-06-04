"السياحة والآثار" تستعد لافتتاح 7 متاحف جديدة قريبا أبرزها "شرم والإدارية"

كشفت وزارة الآثار عن خطتها لافتتاح عدد من المتاحف خلال الفترة المقبلة، وتضم متاحف العاصمة الإدارية الجديدة وشرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية ببولاق والمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط ومطار القاهرة وقصر البارون إمبان بحى مصر الجديدة. ووجّه الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدّد للافتتاحات والاستعداد لمرحلة إعادة فتح المتاحف والمواقع الأثرية للزائرين وفقاً لضوابط السلامة الصحية المعتمدة، لإقامة عنصر جذب فريد ومتميز للمقاصد السياحية الثقافية فى مصر.

على جانب آخر أعلنت الوزارة، أن 14 فندقاً فى 5 محافظات هى «البحر الأحمر والإسكندرية والقاهرة والسويس وأسوان» تسلمت شهادة السلامة الصحية المعتمَدة من وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها جميع ضوابط السلامة الصحية التى وضعتها الوزارة. وقال عبدالفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية فى تصريحات صحفية أمس إن أعداد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، حتى الآن وصلت إلى 99 فندقاً، لافتاً إلى أن لجان الفحص المشتركة بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلين من المحافظات المعنية، أقرت باستيفاء 3 فنادق بمحافظة البحر الأحمر، و3 فنادق بمحافظة الإسكندرية، وفندقين بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى 5 فنادق بالعين السخنة بمحافظة السويس، وفندق واحد بمحافظة أسوان لاشتراطات السلامة الصحية.