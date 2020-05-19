السياحة تفتتح متاحف أثرية قريبا.. بينها واحدا في العاصمة الإدارية

قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنّ الوزراة تستعد لافتتاح متاحف جديدة خلال بضع أسابيع وأشهر، بمناسبة الوم العالمي للمتاحف، وبينها: "شرم الشيخ، العاصمة الإدارية، كفر الشيخ، المركبات الملكية، وقصر البارون"، موضحا أنّ افتتاح المتاحف لن يكون للجمهور.

وأضافت وزيري، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنّه جرى تعقيم المناطق الأثرية والمتاحف أكثر من مرة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ونحن الآن شبه جاهزين لاستقبال السياحة الداخلية والخارجية.

وعقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أمس، اجتماعًا عبر فيديو كونفرانس مع مسؤولي مجموعة تيوي (TUI) العالمية -إحدى كبرى منظمي الرحلات في العالم-، بحضور محمد فراج المشرف على المكتب السياحي في برلين.

واستعرض وزير السياحة والآثار خلال الاجتماع، الجهود التي بذلتها الدولة لدعم القطاع السياحي والعاملين به لتخفيف الآثار الاقتصادية السلبية عنه، جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، بينها عمل تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران، لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنتات على الجالون الواحد، والتي سيتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخرى، وبشكل دائم للمساهمة في تحفيز الطيران إلى مصر.