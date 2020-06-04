الأطباء تنعي أستاذا بالقصر العيني: "كان يتبرع بالتدريس للأطباء"

نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسى، الدكتور حسني خيري أستاذ المسالك البولية بالقصر العيني، حيث وافته المنية اليوم، إثر حادث أليم.

وقالت النقابة في نعيها، إن الدكتور خيري، كان يتبرع بالتدريس لشباب الأطباء، دورات في أسس البحث العلمي على مدار أعوام بنقابة الأطباء.

ودعت النقابة، المولى عز وجل، أن يتغمده برحمته، وأن يتقبله مع الصالحين، وأن يجعل تبرعه بالتدريس لشباب الأطباء، دورات في أسس البحث العلمي على مدار أعوام بنقابة الأطباء، وحرصه على تخريج أجيال تدرك قيمة العلم والأخلاق، وتواصله معهم بكل ود وأبوة، في ميزان حسناته.