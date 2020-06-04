"هيئة المجتمعات": 164 طلبا لمشروعات استثمارية خلال شهر إبريل

تزايد إقبال الشركات الاستثمارية على المدن الجديدة خلال شهر إبريل الماضي، حيث تقدمت 164 شركة بأنشطة صناعة وتجارية وإدارية وغيرها.

وقال وليد عباس، معاون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن الإقبال تزايد بشكل ملحوظ على الاستثمار في كل المجالات فى المدن الجديدة، بالرغم من الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، خلال تلك الفترة الراهنة، ولكن العمل مستمر فى كل المشروعات، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأوضح عباس، أن الهيئة استقبلت خلال شهر إبريل الماضي، طلبات استثمارية من 164 شركة بأنشطة مختلفة، بين صناعي ومحطات تموين وتجاري، وإداري وسكني وعمراني، ومعهد وحضانة، وهو ما يعزز توفير فرص عمل، وتنمية شاملة فى المدن الجديدة.

وأضاف عباس، أن تلك المشروعات الاستثمارية، انقسمت إلى 42 شركة، قدمت عروضها واستثماراتها بالدولار، و122 شركة بالجنيه المصري.