"المجتمعات العمرانية" تشن حملات لإزالة التعديات بدهشور

أكد المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أن جهاز المدينة يواصل حملاته لإزالة التعديات على العمارات ورفع الإشغالات عن حرم الطريق بمناطق دهشور وأبناء الجيزة ومساكن عثمان، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز والجهات الأمنية.

وأوضح رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن هذه الحملات أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات ورفع الإشغالات بالمناطق المذكورة، وهى الحملات التي بدأها الجهاز منذ أيام بالتعاون مع قسم شرطة ثالث أكتوبر وقسم شرطة رابع أكتوبر والإدارات المعنية بجهاز المدينة، تطبيقًا للقانون وحفاظاً على المظهر الحضاري للمدينة.