نزيه: هناك مستشفيات طلبت إعادة النظر في تسعيرة علاج كورونا

قال الدكتور أحمد نزيه، المتحدث الرسمي باسم غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، إن وزارة الصحة والسكان سمحت للمستشفيات الخاصة باستقبال الحالات المشتبهة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" وأن يكون هناك منطقة عزل في الطوارئ للحالات المشتبهة، موضحًا أنه إذا كانت الحالة مشتبه بإصابتها بموجب تحليل الدم وإشاعة مقطعية أو حالة ترقي لحالة الاشتباه طبقاً للبروتوكول يتم تحويلها لمستشفيات الحميات لأخذ عينة ال PCR.

وأضاف "نزيه"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن عينة الـ"PCR" تُعد العينة الوحيدة التي إذا ظهرت إيجابية الإصابة فإن الحالة أصبحت مؤكدة لمريض كورونا وليست مشتبهة، مستفسرًا عن مدي إمكانية السماح للقطاع الخاص بعمل تحليل الـ PCR، فلا نريد أن يتم حجز المشتبه بإصابتهم بكورونا مع من ثبت بالقطع إيجابية المسحة، معربًا عن تمنياته أن تسمح وزارة الصحة بإجراء هذا التحليل في معامل خاصة معتمدة وتحت إشرافها لتأكيد الإصابة بالحالة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، إلى أن هناك مستشفيات قبلت ووافقت على تسعيرة وزارة الصحة للمستشفيات الخاصة لعلاج مرضى كورونا، ولكن هناك مستشفيات أخري تري أن تكلفة الخدمة لديها أعلي بكثير من هذا التسعير، فكل مستشفى لها محدداتها لمعرفة مدي ملائمة هذا التسعير لتكلفتها لأن نظام تكلفة المستشفيات تختلف من مكان لمكان، وبناءا على ذلك بعض المستشفيات الخاصة طالبت بإعادة النظر في موضوع التسعيرة والتكاليف.

وأوضح أن هناك بروتوكول معين خاص بوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ويوجد به بعض الأدوية الغير متوفرة في السوق ونطالب بدراسة ضم القطاع الخاص لهيئة الشراء الموحد من أجل الحصول على هذه الأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا.