"الخدمات الصحية": انسحاب كل المستشفيات الخاصة من تسعيرة كورونا

أكد الدكتور خالد سمير عبدالرحمن، عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية للقطاع الخاص باتحاد الصناعات، أن 100% من المستشفيات الخاصة انسحبت من التسعيرة التي حددتها وزارة الصحة، لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقال "عبدالرحمن" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنهم طلبوا لقاء مع وزيرة الصحة، لتحديد سعر عادل.

وأوضح أن مصر لا يوجد بها عجز في أسرة علاج مرضى فيروس كورونا، مضيفًا: "لدينا مشكلة تطابق بين احتياج المريض والسرير المتاح وفقا لمنطقته الجغرافية".

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية للقطاع الخاص باتحاد الصناعات، أن الخدمة الطبية لمرضى كورونا مكلفة جداً، والمستشفيات الخاصة لا تربح منها: "خدمة كورونا مكلفة جداً، ومش بيكسبوا منها".

ولفت "عبدالرحمن" إلى أن وزارة الصحة لم تلزم المستشفيات، بل خيرتها في هذه التسعيرة، وتابع: "الوزارة قالت من يرغب في الاشتراك يلتزم بهذه الأسعار".