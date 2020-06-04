اليمن: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 419

أعلن اليمن، أمس الأربعاء، ارتفاع الإصابات المؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 419 والوفيات إلى 95 حالة على مستوى المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في بيان، إنها سجلت 20 إصابة مؤكدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 18 إصابة بمحافظة حضرموت، وحالتين في تعز.

وأضاف اللجنة، أنها سجلت ثماني وفيات بالفيروس التاجي على مستوى البلاد منها ست حالات في حضرموت وحالتين في تعز.

وأشارت اللجنة، إلى شفاء حالتين بمحافظة مأرب ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 17 حالة.