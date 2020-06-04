"الزراعة" تكشف تفاصيل خطتها لسد احتياجات المواطنين من السلع

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة حريصة على اتخاذ خطوات استباقية دائما في توفير السلع والمعروض للمواطنين، وكل الأمور التي تتطلب اتخاذ الحذر اللازم، ففي الفترة الماضية كانت هناك توقعات بظهور جراد في عدد من المدن قادمة فاتخذت الوزارة مبادرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بعمل رشات احترازية على المنافذ الحدودية ورفع درجات الاستعداد القصوى.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "Extra news، أن الوزارة تعمل على زيادة المعروض من السلع والتكثيف من طرح المنتجات الزراعية ، فزيادة كمية المنتجات يتطلب زيادة كمية المعروض وإيجاد منافذ يتم من خلالها تسويق هذه المنتجات، مؤكدًا أن هناك حوالي أكثر 400 منفذ ثابت يغطوا كل محافظات الجمهورية، فضلا عن وجود منافذ أخري متحركة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك خطة لتطوير المنافذ وزيادة عددها بالإضافة لوجود منافذ تحت الإنشاء لتغطية المناطق الأكثر احتياجا وخاصة التي تتعرض لأمور عزل صحي أو إجراءات وقائية، فيتم الدفع بسيارات متنقلة لتوفير السلع والمستلزمات الخاصة لهم، مشيرا إلى أن هذه المنافذ تفيد المزارع أيضا مثلما تفيد المستهلك لأنه يتم عمل تعاقدات مباشرة مع صغار المزارعين لرفع قدراتهم التسويقية وهذا دور هام جداً، وتسهم في تحقيق هامش ربح أعلي للمزارعين/ وأنه تم توقيع خلال الفترة الأخيرة على 142 تعاقد مع كبار المزارعين.