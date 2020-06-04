"ماتيس" يتهم ترامب بالسعي لتقسيم الولايات المتحدة

اتهم وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسعي "لتقسيم" الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وتواصلت المظاهرات في واشنطن، احتجاجا على مقتل جورج فلويد، فيما ارتفع أعداد المتظاهرين في محيط البيت الأبيض، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأشارت "سكاي نيوز"، إلى أن انتشار قوات الجيش في واشنطن كما هو.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، إن وزير الدفاع مارك إسبر لا يزال في منصبه، بعدما أثيرت تكهنات بأن الرئيس دونالد ترامب يريد إبعاده بسبب تصريحات له بشأن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وأوضحت ماكيناني في إيجاز صحفي "حتى الآن، الوزير إسبر لا يزال في منصبه وإذا فقد الرئيس ثقته فيه سنعلم جميعا بهذا في المستقبل".

وفي وقت سابق، قال إسبر إنه لا يدعم التذرع بقانون التمرد لنشر قوات عسكرية عاملة لإخماد الاضطرابات في الوقت الحالي.

كما قال الوزير الأمريكي، إنه لم يكن يعلم بإشراكه في الصورة ذات المغزى السياسي التي التقطت لترامب، الاثنين الماضي، أمام كنيسة محترقة جزئيا في الجهة المقابلة للبيت الأبيض.