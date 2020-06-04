النواب يناقش تعديلات على قانون السجل التجاري الأسبوع المقبل

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلساته الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكي السويدي وعشر الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976، في شأن السجل التجاري.

ويحتوي مشروع القانون، على مادة واحدة تتضمن تعديل نص المادة (3)، فيمن يقيد في السجل التجاري، أن يكون مصري الجنسية، وأن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة للأفراد والشركات المنشأة للممارسة نشاط تجاري، أو أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة، بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعي.