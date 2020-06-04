إصابة 16 عامل في حادث انقلاب أتوبيس خاص بطريق الفرافرة بأسيوط

أصيب 16 عامل، بإصابات متفرقة بالجسم، أغلبها خفيفة، وذلك فى حادث انقلاب أتوبيس خاص، وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم، كان ينقل عمال بطريق ديروط الفرافرة فى محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء دكتور منتصر عويضة، بوقوع بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب أتوبيس خاص، كان ينقل عمال بطريق الفرافرة، بعد ديروط بحوالي 20 كيلو.

على الفور انتقل فريق من مباحث مركز شرطة ديروط، وسيارات الإسعاف، وبالمعاينة والفحص، تبين انقلاب أتوبيس خاص رقم (1857 ج ب ب)، سبب السرعة الزائدة.

أسفر الحادث، عن إصابه 16 شخصا هم:

"محمود عادل 17سنة- حاتم عبدالرحيم أحمد- 37 سنة- جابر عبدالرحيم 45 سنة– مصطفى محمود أحمد 32 سنة- فارس جابر عبدالرحيم 15 سنة– سيد إبراهيم 16 سنة- فادى يحيى فتحي 18 سنة– يوسف خليفة همام 12 سنة– هلال رمضان على 18 سنة– أسامة رمضان عطا 23 سنة– أمير أنور عطا 19 سنة– محمد خالد عبدالرحيم 21 سنة– أحمد عادل عبدالرحيم 21 سنة– محمد حامد قاسم 18 سنة– رجب حمدان عبدالرحيم 37 سنة- يوسف عبدالخالق 18 سنة"، جميعهم مقيمين بسوهاج والنجيلة.

جرى نقل جميع المصابين لمستشفى ديروط المركزي، وتحويل حالتين لمستشفى أسيوط الجامعي.

جرى رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وتحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.