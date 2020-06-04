متظاهرون سنغاليون يشتبكون مع الشرطة احتجاجا على قيود كورونا

أضرم محتجون في العاصمة السنغالية "دكار"، النار في إطارات السيارات وألقوا الحجارة على قوات الأمن، احتجاجا على حظر التجوال الليلي المفروض منذ نحو 3 أشهر، بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أنّ الاضطرابات جاءت في دكار بعد احتجاجات مماثلة في مدينة توبا الثلاثاء الماضي، إذ أشعلت حشود النار في سيارة إسعاف وقذفت قوات الأمن بالحجارة وتعرضت بعض المباني الإدارية للنهب.

ولم تواجه حكومة السنغال معارضة كبيرة لتعاملها مع الجائحة، غير أنّ الاقتصاد تضرر بشدة بسبب إجراءات بينها حظر التجوال الليلي وحظر السفر بين الأقاليم.

وسجلت السلطات السنغالية نحو 4000 إصابة بكوفيد-19 بينها 45 وفاة، وكانت دكار وتوبا وهما مركزان تجاريان، الأشد تضررا من القيود.