السنغال تسجل 121 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، منذ قليل، تسجيل 121 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضحت الوزارة السنغالية في بيان، أنه بعد فحص 1128 شخصًا، تم تسجيل 121 حالة إيجابية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالوباء إلى 2310 مصابين.

وأشارت الوزارة، إلى تسجيل وفاة شخصين ليصل مجموع الذين توفوا في السنغال بسبب كورونا المستجد إلى 25 حالة وفاة.

زامبيا تعيد فتح الحدود مع تنزانيا بعد إغلاقها بسبب كورونا

وأعادت زامبيا فتح معبر "ناكوندي" الحدودي مع تنزانيا، أمس الجمعة، بعد إغلاق دام خمسة أيام منعًا لانتشار كورونا المستجد.

ويعد معبر "ناكوندي" نقطة عبور رئيسية لصادرات النحاس والكوبالت وواردات الوقود.

وكان الرئيس إدجار لونجو قد أمر بإغلاق الحدود يوم الأحد بعد أن سجلت بلدة ناكوندي الحدودية 76 حالة إصابة بمرض كوفيد-19، وهو أكبر عدد تسجله زامبيا في يوم واحد.

وقال الوزير المسؤول عن إقليم موشينجا، مالوزو سيشون في وقت سابق: إن الأولوية ستمنح للشاحنات التي تنقل سلعا أساسية كالوقود والإمدادات الطبية والمواد الغذائية إلى زامبيا.