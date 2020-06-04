مطار القاهرة الدولي يستقبل 9 رحلات دولية ورحلتين من مرسى علم اليوم

علمت "الوطن" من مصادرها الخاصة بوزارة الطيران المدني، أن الجسر الجوي الاستثنائي للطيران المدني، سيمتد اليوم إلى 3 دول عربيه، مؤكدة أن مطار القاهرة الدولي سيستقبل اليوم 9 رحلات جوية استثنائيه قادمة من المملكة العربية السعودية، ورحلتين قادمتين من الكويت، وثلاث رحلات قادمة من بيروت، وذلك لإعادة المصريين بالخارج، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وذكرت المصادر لـ"الوطن"، أن جميع الرحلات ستصل اليوم على مدار الساعة إلى مطار القاهرة الدولي .

فيما يستقبل المطار رحلتين داخليتين قادمتان من مدينة مرسى علم، عقب انتهاء مدة الحجر الصحي للمصريين هناك، على أن تبدأ الوزارة في إعداد جسر جوي جديد لنقل جميع المصريين عقب إلغاء الحجر الصحي هناك، والاكتفاء بالحجر الصحي المنزلي.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن وجود تعاون مشترك بين عدة وزارات لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.