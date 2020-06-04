الانتهاء من موسم حصاد القمح بإجمالي زراعة 367295 فدانا في البحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، توريد 309426 طنا من الأقماح حتى صباح اليوم الخميس، بالشون والصوامع، كما تم الانتهاء من حصاد إجمالي المساحة المنزرعة قمح بنطاق المحافظة والتي تقدر بـ367295 فدانا.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام هي 32 صومعة وشونة متمثلة في 27 شونة و 5 صوامع مطورة.

وأضاف أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة.