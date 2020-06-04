روسيا تسجل 8831 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يتخطى الـ 441 ألفا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" تسجيل 8831 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 441 ألفا و 108 إصابات.

وذكر المركز الروسي في بيان، أن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 منطقة في روسيا، مشيرا إلى تسجيل 1998 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو و767 بضواحيها، و375 في مدينة سان بطرسبورج في شمال روسيا.

وأضاف المركز الروسي، أن 8666 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 204 ألاف و623 شخصا.

وأشار المركز، إلى أنه تم تسجيل 169 وفاة جديدة بالفيروس خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 5384 شخصا.