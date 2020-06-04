بلجيكا تسجل 28 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم، تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقالت الوزارة في بيان، إنه "بذلك يكون عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس قد وصل الى 9548 حالات في بلجيكا".

وأضافت الصحة البلجيكية، أنه تم تسجيل 82 إصابة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 58767 حالة.

وأشارت الوزارة البلجيكية، إلى أن المستشفيات البلجيكية استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 21 حالة جديدة مصابة بالفيروس في حين غادر المستشفيات خلال نفس الفترة 89 شخصا بعد تعافيهم.