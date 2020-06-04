نجلاء بدر تنشر صورها بصحبة عصابة بـ 100 وش

هنأت الفنانة نجلاء بدر بنجاح مسلسل بـ"100 وش" ونشرت صور لها بصحبة كل من الفنانة نيللي كريم والفنان أسر ياسين.

ونشرت "نجلاء" صور تجمعها بفريق عمل مسلسل بـ"100 وش" على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

يذكر أن مسلسل بـ100 وش تم عرضه بشهر رمضان الماضي محققا نجاحا كبيرا، وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "سكر" وهي نصابة محترفة، يتم النصب عليها من قِبل "عمر" نصاب محترف أيضًا، لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب كبيرة.

مسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدي، وإسلام إبراهيم، وحنان يوسف، وزينب غريب، ودنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين.