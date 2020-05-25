نجلاء بدر: "سينرجي" وفرت كل عوامل النجاح لـ"الفتوة"

قالت الفنانة نجلاء بدر، إن الفنان ياسر جلال هو من اتصل بها وعرض عليها المشاركة في مسلسل الفتوة، وهو ما حدث بالفعل وجسدت دور "جميلة"، مؤكدة أن شركة سينرجي وفرت كل عوامل النجاح للمسلسل.

وأضافت بدر، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض على قناة "الحياة"، من تقديم الإعلامية لبنى عسل والإعلامي حسام حداد: "لما قرأت الدور رحبت بيه وتحمست ليه جدًا، والأجواء كانت رائعة".

وعن أول مشهد لها مع الفنان ياسر جلال، عقب عودتها إلى حي الجمالية: "المشهد مكنش مكتوب، قلتله ألف سلامة فردت عليّ الفنانة إنعام سالوسة والدتي، وقالتلي هو كان عيان، واتفاجئنا بيه وضحكنا عليه".

وتابعت: "عنصر اللبس مهم جدًا لأي ممثل، ياسر جلال مثلًا لما بيمسك النبوت وبيلبس لبس الفتوة بيروح لحتة تانية، ولما بتدخل اللوكيشن بتتقمص الشخصية شكلًا الأول، لما تدخل في الجمالية غير لما تدخل الشرابية زي ما كنت مشاركة في مسلسل البرنس".