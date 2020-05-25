ياسر جلال: مي عمر ضربتني "بونيه" بغل في الفتوة بسبب نجلاء بدر

تحدث الفنان ياسر جلال عن موقف طريف تعرض له بسبب الفنانة نجلاء بدر التي كانت تجسد دور سيدة اسمها "جميلة"، خلال تصوير مسلسل "الفتوة".

وقال جلال، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض على قناة "الحياة"، وهو من تقديم الإعلامية لبنى عسل والإعلامي حسام حداد، إن الفنانة مي عمر ضربته بـ"البونيه" بجد، بسبب غيرتها عليه منها، بعدما سمعت أحمد صلاح حسني الذي كان يجسد شخصية شقيقه، يسأله عنها، متابعًا: "ضربتني بغل".

وعن قتاله للحصول على لقب الفتوة، قال: "ابني سألني ازاي مسمعش كلام ماما عشان رحت ضربت فرج وأخدت الفتونة، بس أنا قلته إني شفت في خطر على مامته والحارة".

وتابع: "مكنتش بطل شعبي هو مش أسطوري، لكنه إنسان من لحم ودم وبطل بأخلاقه وسلوكه مع الناس وحبه لأهل حتته، أخلاقه كانت البطل، ومش شرط تكون عشان تخدم المجتمع، ممكن تخدم المجتمع من موقعك، كان بطل له ما له وعليه ما عليه".