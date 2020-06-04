إيبارشية المنيا تقدم بلاغا ضد الصفحات الوهمية على مواقع التواصل

أعلنت إيبارشية المنيا وأبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس، أنها حررت بلاغا في إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية، ضد كل الصفحات والحسابات التي تحمل اسم أو صفة إيبارشية المنيا وأبو قرقاص، أو الأنبا مكاريوس الأسقف العام بالإيبارشية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الإيبارشية، في بيان لها، إن ذلك يأتي حرصا من الكنيسة على عدم تشتيت شعب الإيبارشية أو متابعينا، مؤكدة على أنه تم التواصل مع أولئك المنتحلين أكثر من مرة للكف عن انتحال الاسم أو الصفة، دون استجابة مما لزم معهم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت الإيبارشية، أن الصفحات والقنوات الخاصة بالإيبارشية على وسائل التواصل الاجتماعي هي:

على "فيس بوك"

1. الحساب الرسمي للإيبارشية Aba Fees: https://www.facebook.com/aba.fees.92

2. صفحة إيبارشية المنيا وابوقرقاص: https://www.facebook.com/abafees/

3. صفحة نيافة الأنبا أرسانيوس مطران المنيا وأبوقرقاص: https://www.facebook.com/avaarsanious/

4. صفحة نيافة أنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبوقرقاص: https://www.facebook.com/abafees1jmail/

على تويتر

1. AnbaMacarius@

وعليه فكل ما يتم تتدواله من أخبار أو معلومات خارج الحسابات المذكورة أعلاه أو صفحة المتحدث الرسمي للكنيسة، هو معلومات غير دقيقة وغير رسمية.