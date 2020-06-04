الكنيسة تعلن إصابة 3 كهنة في شبرا الخيمة بكورونا

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إصابة 3 كهنة جدد بفيروس كورونا المستجد تابعين لإيبارشية شبرا الخيمة بالقليوبية، بينهم اثنين يتلقون العلاج في المنزل، والثالث يتلقى الرعاية الصحية في أحد مستشفيات العزل.

وسبق وأعلنت الكنيسة إصابة 5 كهنة مؤخرا، خضعوا للعلاج داخل مستشفيات العزل قبل أن يتماثلوا للشفاء وهم: "القمص تكلا شفيق كاهن كنيسة مارمينا بالفيوم، والقس سوريال أنيس كاهن كاتدرائية مارجرجس وشهداء طنطا بالغربية، والقس مكسيموس صبحي كاهن كنيسة السيدة العذراء ببني سويف، والقمص صرابامون متري وكيل مطرانية دمياط للأقباط الأرثوذكس، والقمص بيشوي ناروز كاهن كنيسة العذراء بقنا".

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قررت استمرار تعليق الصلوات بالكنائس حتى يوم السبت 27 يونيو المقبل، في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الكنيسة في بيان لها، أنّها تتابع بكل اهتمام طوال الفترة الماضية مجريات الأمور فيما يخص انتشار فيروس كورونا، وتزايد أعداد الإصابات اليومية، واتجاه منحنى الإصابات نحو الذروة التي ستستغرق زمنًا غير معلوم حتى الآن.