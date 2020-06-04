الزراعة تستعد لمواجهة الجراد: جهزنا 55 مرصدا وغرفة عمليات لرصده

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن منظومة التصدير شهدت طفرة كبيرة في 2020، حيث تحتل مصر المركز الأول في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، فضلا على أن مصر هي الدولة الأولى في إنتاجية التمور.

وأشارت "سارة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن الباحثين بوزارة الزراعة نجحوا في استنباط نحو 18 صنفا خلال الفترة الأخيرة، وهذه الأصناف قادرة على مواجهة التغيرات الجوية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، على أن خطة الوزارة تستهدف الحفاظ على المياه، حيث أن هناك خطة لتطوير مشروع الري الحقلي، منوها بأن منظومة الزراعة بمصر تستهلك كمية كبيرة من حصة مصر من المياه.

وأشار إلى أن مصر نجحت في مواجهة كل أنواع الجراد الفترة الأخيرة، موضحا أن هناك 55 مرصدا على المناطق الحدودية، وأن هناك إبادة فورية لأي أسراب جراد، حيث هناك غرفة عمليات منعقدة 24 ساعة لرصد أي تحركات من خلال صور الأقمار الصناعية.

وأوضح أنه اعتبارا من شهر سبتمبر يتم رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى، حيث أن مدة انتشار الجراد في دول الجوار من أكتوبر وحتى إبريل، لافتا إلى أنهم يقومون برشات احترازية طوال العامة، معقبا: "الوزير يتابع وضع الجراد ساعة بساعة".