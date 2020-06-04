"طبيب الغلابة" بالأقصر ينضم لقائمة "شهداء كورونا"

ضم الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، اسم الطبيب الراحل جبريل علي يوسف، استشاري وكبير جراحي الرمد بالأقصر، الشهير بـ"طبيب الغلابة" لقائمة شرف تشمل أسماء الأطباء الذين استشهدوا خلال مواجهتهم فيروس كورونا المستجد، وصل عددهم إلى 38 طبيبا.

وأوضح مصدر طبي بمستشفى العزل الصحي بإسنا، أن "طبيب الغلابة" بالأقصر والذي كان قد توفي مطلع أبريل الماضي كانت نتيجة آخر عينة سحبت منه قبل وفاته سلبية، بعد ما أثبتت الأولى إصابته بالفيروس، لكن مضاعفاته تسببت في إصابته بالالتهاب الرئوي، ما أدى لفشل تنفسي فارق على أثره الحياة.

وضمت القائمة الشرفية أيضا الدكتور كارم محمود، رئيس قسم الباطنة بمستشفى الأقصر الدولي، والذي وافته المنية منتصف مايو الماضي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا إثر مخالطته لمريض مصاب، حيث جرى نقله لمستشفى الصداقة للعزل بأسوان، وتدهورت حالته ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.