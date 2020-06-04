تعافي ممرضة بـ"حميات الأقصر".. وتشغيل "البلازما" قريبا

أعلن الدكتور وليد محمد عرابي، مدير فريق العزل بالمدينة الشبابية الدولية بالطود جنوب الأقصر، اليوم، خروج إسراء عبد المعين مشرفة تمريض بمستشفى الحميات الأقصر، بعد تعافيها من فيروس كورونا.

كما يجرى مواصلة العمل لعلاج باقي المصابين المتواجدين بنزل الشباب، موجهاً الشكر للفريق الطبى والتمريض بنزل الشباب لدورهم المميز فى خدمة المصابين على مدار الساعة، وجاء ذلك بعد خروج عدد كبير من الحالات خلال الفترة الماضية.

وتابع وفد من مديرية الشؤون الصحية بالأقصر والإدارة الصحية بالطود، سير العمل داخل مستشفى العزل الصحي بالعديسات، وقسم العناية المركزة والأقسام الداخلية والمطبخ، وأعمال تيسير العقبات التي تواجه سير العمل داخل المستشفى مع فريق العزل.

في السياق ذاته أعلن مستشفى إسنا المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، جنوب المحافظة، اليوم، مغادرة 28 متعافيا من الفيروس المستشفى، عقب تحول نتائج تحاليلهم المعملية من إيجابية إلى سلبية.

وقالت إدارة المستشفى، إن المتعافين بينهم حالة ولادة قيصرية وطفلها، و4 حالات كانوا في العناية المركزة، ومسن تجاوز الـ80 من عمره، خضعوا لتحاليل وفحوصات مرتين متتاليتين، بواسطة أجهزة الـ"pcr"، وثبت تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، على الرغم من أن عددًا منهم كان يعاني من أمراض أخرى مزمنة.

وكان الدكتور إسماعيل العربي، مدير مستشفى الأقصر الدولي، أعلن وصول جهاز فصل البلازما من المتعافين من فيروس كورونا، لاستخدامه في علاج المصابين بالفيروس.

وأوضح مدير المركز الإقليمي لنقل الدم بالمستشفى الدكتور محمد عبدالنعيم، أنه يجري التنسيق مع وكيل وزارة الصحة، ومدير مستشفى العزل الصحي بإسنا للإعلان عن بداية العمل قريبا بالجهاز، لاستقبال المتعافين من كورونا.