إحالة مديري تنظيم ورئيس حي للتحقيق في المنيا

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إحالة كل من مديري التنظيم بمركزي مغاغة والعدوة، ورئيس حي غرب مدينة العدوة للشؤون القانونية، للتحقيق معهم في إهمالهم وتقاعسهم في تنفيذ قرارات الإزالة.

جاء ذلك خلال جولة مفاجأة بمركزي مغاغة والعدوة، بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ، لمتابعة نسب تنفيذ قرارت الإزالة واستمرار أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، حيث وجه المحافظ بالإيقاف الفوري لأية أعمال بناء مخالف، والتحفظ على جميع معدات البناء.

شدد المحافظ، على رؤساء المراكز ، باستمرار حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء والزراعة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.