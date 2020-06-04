15 يونيو.. آخر موعد لتقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن أبريل

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه على كافة المسجلين ضرورة الالتزام بتقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن أبريل 2020 في الموعد القانونى المحدد له وهو الخامس عشر من يونيو 2020، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية بشأن الضريبة على القيمة المضافة.

وأشار عبد القادر، إلى أنه على المسجلين تحري الدقة عند ملء الإقرار الضريبي، بحيث يكون معبراً عن حقيقة التعاملات بكل دقة، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تهاون من جانب المصلحة تجاه من يقدم إقرارا مغايرا لحجم المبيعات الحقيقي.