الضرائب: القيادة السياسية سعت لتخفيف العبئ المالي من قبل كورونا

قال رجب محروس، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه وقبل ظهور جائحة كورونا، كان هناك تحركا من قبل القيادة السياسية لتخفيف العبئ المالي على مختلف القطاعات بالدولة.

وأضاف "محروس"، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يامصر"، والذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن القيادة السياسية قد أوصت بتأجيل تقديم الإقرارت الضريبية لتلك القطاعات مع تقسيط الضريبة بنسبة 20% بنهاية أبريل و30% بنهاية مايو و50% بنهاية شهر يونيو وفق قانون تداعيات التعامل مع أزمة كورونا، موضحا أن الهيئة قامت برفع الحجز على بعض الشركات التي رصد عليها نزاعات فيما بين الممول والمصلحة: "قولنا نرفع الحجز ونسيب الأموال للشركات تشتغل بيها حتى تدر عائدا اقتصاديا".

وأكد أنه حاليا لا يوجد في أي قطاع مسجل لدي مصلحة الضرائب بتوقف أي نشاط بسبب الضرائب، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب تمثل 70% من موارد الخزانة العامة للدولة وهي هامة للموارد: "بنجيب الضرائب ونعيد إنفاقها تاني".

وتابع: "قانون إنهاء المنازعات سيستفيد منه كل الممولين، ومن لديه طعن أو نزاع أمام المحكمة سيستفيد من ذلك القانون كتيسيرات محددة المدة".