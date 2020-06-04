عاجل.. الدولار يرتفع 5 قروش في أقل من 30 دقيقة

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعا للمرة الثانية في عدد كبير من البنوك بقيمة 5 قروش، لتصبح جملة ارتفاعاته خلال 30 دقيقة 12 قرشا في البنوك وشركات الصرافة.

وبعد الارتفاع كسب الدولار 45 قرشا، بسبب انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في مزيد من الضغط على العملات العربية والأجنبية.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 16.23جنيه للبيع مقابل 16.13جنيه للشراء، فيما سجلت بنوك "العربي الأفريقي الدولي - المشرق - المصري - المصرف العربي الدولي المصري لتنمية الصادرات- الأهلي الكويتي بيريوس - الإمارات دبي الوطني"، الأعلى سعرا لبيع الدولار ليباع بـ 16.25 جنيه، فيما سجل 16.15 جنيه للشراء.