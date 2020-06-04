الإمارات تدين بشدة تفجير مسجد في العاصمة الأفغانية كابول

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة وبشدة التفجير، الذي استهدف مسجدا في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية ـ في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" ـ استنكار الإمارات الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

واعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.